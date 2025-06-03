كتبت-هند عواد:

تحدث أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الخميس المقبل 5 يونيو.

وقال الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الزمالك وصل لحالة جيدة قبل المباراة رغم تولي الجهاز الفني المسؤولية الفنية منذ ثلاثة أسابيع وأيام قليلة، وأشكر اللاعبين شكراً عميقاً على تركيزهم، وتعاملت مع لاعبين رائعين، وبمنتهى الصراحة لم أكن أتخيل أنهم في وقت قصير سيعرفون ملامح أسلوب اللعب الذي اعتمد عليه، وهذا أمر جيد جداً، كل ما أرجوه أن يحالفنا التوفيق في المباراة المقبلة لأن هذه ستكون خطوة كبيرة جداً لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك، وأجدد شكري للاعبي الفريق خاصة اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد الذين ساعدوني كثيراً وسعدت بالعمل معهم، وأستمتع بالعمل معهم وبأفكارهم".

وأضاف: "أمتلك فريقاً مجتهداً جداً، وكل ما أُثير في الفترة الماضية كان زوبعة في فنجان، لأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأنا محظوظ بالعمل مع لاعبي الزمالك، والفريق قد يكون في حاجة إلى 3 أو 4 لاعبين على أقصى تقدير، والزمالك يضم قائمة مميزة وأريد اللاعبين أن يثقوا في أنفسهم، ويلعبون بشجاعة، وكل ما أطلبه منهم هو أن يكون لديهم ثقة في أنفسهم، قبل أن أعمل في الزمالك كان تقديري للاعبي الفريق مختلفاً عن تقديري لهم بعد العمل معهم، بسبب ما يتردد عن الفريق والقائمة، ولكن بعد العمل معهم وجدت أنهم نخبة اللاعبين في مصر، وهم الأفضل وسيُثبتون ذلك يوماً بعد يوم".

وواصل: "هناك من يُقلل من أداء الفريق، وسيُثبتون في لقاء بيراميدز أنهم ذو كفاءة كبيرة، ويستطيعون في المواقف الكبيرة أن يُثبتوا أنهم لاعبون كبار، وتقديري لهم قبل العمل معهم مختلف تماماً عن تقديري لهم بعد تولي قيادة الفريق، وبعد العمل معهم علمت القدرات الحقيقية لكل لاعب وقيمتهم الفنية".

واختتم الرمادي: "هؤلاء اللاعبون تعرضوا للظلم فيما نُسب إليهم لأنهم ملتزمون جداً ومحترفون ويحبون النادي ويخلصون له، وعملت معهم في ظروف قاسية جداً، وظهر معدنهم الأصلي في كل تدريب، وأريدهم أن يلعبوا بتحرر وبحرية، وأي نتيجة إيجابية بسبب كفاءة اللاعبين وإجادتهم، لأنهم لاعبون رائعون".

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