الرمادي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

كتبت-هند عواد:

وجه أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قبل لقاء بيراميدز، في نهائي كأس مصر.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "فضلنا الانتظام في معسكر كي نكون قريبين من بعض ونقرأ أفكار بعض، خاصة وأن فترات التدريب قصيرة جداً، والوقت عملية مميتة، والمعسكر بالنسبة لنا مهم جداً".

وأضاف: "أركز مع فريقي بغض النظر عن المنافس، ومباراة نهائي الكأس ليست مواجهة سهلة، واهتمامي الأكبر مع فريقي، ونحترم فريق بيراميدز وقدراته، أتمنى أن يحالفني التوفيق في لقاء بيراميدز في وجود أعداد كبيرة من الجماهير، وكما قلت جمهور الزمالك هم الحلقة الأقوى ونحتاجهم جداً في مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر، ونتمنى إسعادهم في اللقاء".

واختتم عن مصابي الفريق: "إذا بحثنا على جوجل عن أكثر سؤال تم توجيهه لمدير فني في تاريخ الكرة العالمية والمصرية سيكون السؤال الذي تم توجيهه لي عن المصابين في النادي، وهذا السؤال تكرر بصورة كبيرة، والمشكلة تكمن في مدى جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة وقدرتهم على المشاركة في المباريات، وأي لاعب بالفريق قادر على سد الفراغ، وقد يكون اللاعب المصاب تماثل للشفاء من الإصابة لكنه غير جاهز فنياً، وسيتم تقدير مدى جاهزيتهم للقاء المقبل".

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