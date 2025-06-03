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غموض ورحيل وانتظار.. مصراوي يكشف موقف رباعي الأهلي مع ريبيرو

07:47 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع لمصراوي، موقف رباعي الأهلي سمير محمد وعمر الساعي وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح، بعد تولي خوسيه ريبيرو تدريب الفريق.

وقال المصدر: "وكيل المهاجم الشاب سمير محمد سيعقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي في الأهلي، عقب عودة الفريق من الولايات المتحدة الأمريكية بعد كأس العالم للأندية، لبحث مستقبل اللاعب والأقرب خروجه معارا للحصول على فرصة للمشاركة".

وأضاف: "أما عمر الساعي ما يزال يريد الرحيل المؤقت عن الأهلي وقرر الحديث بنفسه مع محمد يوسف، ويرى أن مشاركته خلال الفترة المقبلة صعبة للغاية مع ريبيرو".

وأوضح: "بالنسبة لخالد عبد الفتاح نفس موقف عمر الساعي وسمير محمد، يرحب هو الآخر بالرحيل معارا ويمتلك عروضا من سموحة والمقاولون العرب ووادي دجلة".

واختتم المصدر: "اللاعب الرابع هو كريم نيدفيد وموقفه غامض، ويفكر الأهلي في رحيله حال تلقيه عرضا جيد من الناحية المالية".

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عمر الساعي الأهلي ريبيرو
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