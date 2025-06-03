كتبت-هند عواد:

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن موعد انتهاء عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وينتقل زيزو إلى الأهلي، بعد رحيله عن الزمالك، إذ أن اللاعب أنهى إجراءات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل الماضي، تمهيدا للمشاركة مع الأحمر فريقه الجديد في كأس العالم للأندية 2025.

وذكر الزمالك في خطابه إلى الاتحاد المصري، أن موسم 2024-2025، يمتد حتى يوم 12 يونيو ولا يحق لزيزو الرحيل إلى ناد آخر، قبل هذا الموعد.

البند الذي استند عليه الزمالك في شكواه ضد زيزو

استند الزمالك في خطابه إلى الاتحاد المصري، على البند الخاص بموسم الدوري في لائحة رابطة الأندية المصرية لموسم 2024-2025، والذي ينص على: "الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية الرابطة أو الاتحاد (سواء كانت كأس السوبر أو في كأس الرابطة أو دوري Nile لمحترفين) وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري Nile للمحترفين)".

ويقام نهائي كأس الرابطة "عاصمة مصر"، يوم 12 يونيو المقبل، لهذا ذكر الزمالك في خطابه أن الموسم لن ينتهي بنهائي كأس مصر، المقرر له يوم الخميس 5 يونيو الحالي.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الأربعاء 4 يونيو، على أن يلحق زيزو بها بعد نهاية كأس مصر.

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