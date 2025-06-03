بيراميدز يشكر الزمالك بعد تهنئة الفوز بدوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

تقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بخالص الشكر والامتنان على التهنئة الرقيقة من نادي الزمالك العريق ومجلس إدارته برئاسة المهندس حسين لبيب، بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

يتقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر لنادي الزمالك على دوره الوطني، على الموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في كأس مصر، مما دعم فرصتنا كممثل لمصر في التركيز على المباريات الإفريقية، كذلك مساندته وجماهيره الوفية في المباراة النهائية، وذلك في ظل العلاقة الوطيدة والأخوية بين الناديين، متمنين لنادي الزمالك، قلعة الرياضة المصرية، دوام التوفيق.

وإذ يؤكد نادي بيراميدز أن فوزه بالبطولة الإفريقية هو إنجاز جديد يضاف لمصر وجمهور كرة القدم العظيم.