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وفاة أخصائي العلاج الطبيعي بفريق المقاولون العرب

05:08 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

وائل نبيل

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أعلن نادي المقاولون العرب وفاة الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وذكر نادي المقاولون العرب عبر بيان رسمي صادر اليوم:"ينعي مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح وجهاز كرة القدم وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة وفاة الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

ويتقدم مجلس الإدارة والعاملين والمنتسبين بنادي المقاولون العرب والأجهزة الفنية والإدارية بخالص العزاء لأسرة الفقيد الغالي وشقيقه الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وفي سياق آخر نجح فريق المقاولون العرب في العودة مرة أخرى للدوري الممتاز ليشارك بالموسم المقبل من المسابقة 2025/26.

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وائل نبيل المقاولون العرب أخصائي العلاج الطبيعي بالمقاولون العرب علاء نبيل
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