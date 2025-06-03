قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي إن مواطنته لاعبة الملاكمة إيمان خليف تحتاج إلى مزيد من الصبر والجهد والدعم بعد فرض الاتحاد العالمي للملاكمة اختباراً جينيًا إلزاميًا.

وكتب دراجي عبر حسابه بمنصة إكس يوم أمس الإثنين:"إيمان خليف في مفترق حساس وتحتاج لمرافقة رسمية ودعم نفسي ومعنوي، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تمر بظرف دقيق، بعد أن فرض الاتحاد العالمي للملاكمة اختبارًا جينيًا إلزاميًا على جميع الملاكمات، قبل دخول المسابقات الرسمية، للتأكد من تطابق الجنس البيولوجي مع القوانين المعتمدة لدى الاتحاد".

وأضاف المعلق الرياضي الجزائري:"إيمان التي لطالما رفعت الراية الجزائرية في المحافل الدولية، تجد نفسها اليوم مطالبة بمزيد من الصبر والجهد، لا لإثبات موهبتها وشجاعتها، ولا حتى أنوثتها (البيولوجية) رغم ما قد تعانيه من اضطرابات هرمونية طبيعية، شأنها شأن كثير من النساء والرجال على حد سواء".

وأتم دراجي تدوينته بقوله:"إنها لحظة تستدعي التفاف الجهات الرسمية حولها، لحمايتها، ومساندتها، وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بكرامة وقوة".

وأكد اتحاد الملاكمة في وقت سابق أن إيمان خليف، صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024، لن يُسمح لها بخوض أي نزال حتى تخضع لهذا الاختبار، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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