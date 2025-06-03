مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

تحرك عاجل من الزمالك لمنع انتقال زيزو للأهلي: لا يحق له الرحيل قبل هذا الموعد

04:58 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

أحمد سيد زيزو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحرك نادي الزمالك من جديد خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية، لمنع رحيل زيزو إلى النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة كأس مصر مباشرة.

وكان نادي الزمالك أكد في خطاب سابق لاتحاد الكرة أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في 1 يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ.

وأشار مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إلى أن نادي الزمالك أكد في خطابه للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الموسم الكروي في مصر يمتد حتى يوم 12 يونيو مع نهاية مباريات كأس الرابطة ولا يحق لزيزو الرحيل قبل هذا الموعد.

وأوضح المصدر، أن النادي الأبيض يبحث عن حقوقه في منع رحيل اللاعب، قبل نهاية عقده، وفقا لراتبه الذي يمتد ليوم 1 يوليو المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك أخبار الزمالك اتحاد الكرة رحيل زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نور النبوي ونادية الجندي ومديحة حمدي .. 20 صورة من جنازة الفنانة سميحة أيوب
الطريق إلى البرلمان| الجلاد لـ"الرئيس السيسي": أتمنى أن يكون أغلب المعينين بالبرلمان معارضة"
موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025
شجاعة في قلب النار.. قصة سائق ضحى بجسده لحماية الآلاف بالعاشر من رمضان- فيديو وصور
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي