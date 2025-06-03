كتب- محمد خيري:

تحرك نادي الزمالك من جديد خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية، لمنع رحيل زيزو إلى النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة كأس مصر مباشرة.

وكان نادي الزمالك أكد في خطاب سابق لاتحاد الكرة أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في 1 يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ.

وأشار مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إلى أن نادي الزمالك أكد في خطابه للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الموسم الكروي في مصر يمتد حتى يوم 12 يونيو مع نهاية مباريات كأس الرابطة ولا يحق لزيزو الرحيل قبل هذا الموعد.

وأوضح المصدر، أن النادي الأبيض يبحث عن حقوقه في منع رحيل اللاعب، قبل نهاية عقده، وفقا لراتبه الذي يمتد ليوم 1 يوليو المقبل.