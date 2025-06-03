مصدر يكشف لمصراوي موقف لجنة الانضباط من شكوى الزمالك ضد زيزو



كتب ـ أحمد عبدالبالسط:

كشف مصدر عن موقف لجنة الانضباط به من إرسال نادي الزمالك خطابين للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط يستفسر من خلالهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم 4 مايو الماضي، بخصوص لاعبه أحمد مصطفى سيد "زيزو".

الزمالك كان قد أشار في خاطبه لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط، إلى أن عقد زيزو ينتهي مع النادي يوم 1 يوليو المقبل، ومن ثم لا يحق له الانتقال إلى أي نادِ آخر قبل هذا التاريخ.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"لجنة الانضباط قد تصدر قرارًا بعدم اختصاص نظر شكوى الزمالك في موضوع زيزو".

يذكر أن الزمالك قد طالب اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي.

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