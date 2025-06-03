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لاعب بيراميدز: إبراهيم عادل لا يقارن وأفضل من زيزو وإمام عاشور

04:12 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

إبراهيم عادل

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كتب- محمد خيري:

أكد دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز، أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، هو الأفضل في مصر في هذا التوقيت.

وقال الجباس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "وجهة نظري هذا هو الوقت الأفضل لاحتراف إبراهيم عادل في أوروبا عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "إبراهيم عادل يستاهل الاحتراف في أوربا في الوقت الحالي، لأنه أفضل لاعب في مصر هذا الموسم، وهو بيبقى قاعد معايا في الغرفة، وهو نضج كثيرا وأفضل من زيزو وإمام عاشور، ولا يقارن بأي لاعب واللعب في كأس العالم شرف كبير، ولعب الأهلي هذا الموسم في كأس العالم للأندية شرف لمصر أيضا".

وتابع: "احنا مبسوطين باللي وصلناله ومن حقنا نفرح لأن إحنا وصلنا بعد تعب وهناك أشياء أخرى برا عن بيراميدز، وطوينا صفحة أفريقيا من أجل تتويج بطولة كأس مصر ونحن اعتدنا على الضغط".

وواصل: "هحاول نسيطر على مشاعرنا من أجل التتويج بكأس مصر، وانا مبسوط بوضع بيراميدز وسط الكبار وأحلى كلمة بسمعها تستاهلوا الحصول على أفريقيا من الناس، وهما مقدرين جيدا فيما وصلنا له".

وأكمل: "محدش هياخد مكان الأهلي أو الزمالك، ونتمنى أن تكون جميع الفرق في مستواها المعهود، وأنا عايز كل الفرق في مستواها ومين قال ان الفلوس هتعمل فرقة".

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بيراميدز إبرهيم عادل دودو الجباس إمام عاشور زيزو
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