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"لسبب طاريء وإعلان بديله".. الأهلي يكشف سبب عدم سفر الخطيب مع الفريق إلى أمريكا

03:25 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

محمود الخطيب

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي تعذر سفر رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الأهلي يوم غد الأربعاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ استعداداً للمشاركة بكأس العالم للأندية 2025 الذي يقام خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن غياب الخطيب يأتي لحاجته الطارئة للخضوع لبعض الفحوصات الطبية عقب حالة "الدوار" التي انتابته أثناء ترؤسه العديد من الاجتماعات بمقر النادي.

وأتم النادي الأهلي بيانه بالتنويه إلى أنه تم تكليف خالد مرتجي برئاسة البعثة إلى أن يتمكن الخطيب من اللحاق بها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت فريق الأهلي رفقة مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، سانتوس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

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