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عبدالحفيظ عن تهنئة الأهلي لبيراميدز: "أهنئ نادي بيشكك فيا وعنده لاعب بيشتمني؟"

03:25 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي

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كتب- محمد خيري:

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على عدم تهنئة النادي الأهلي لفريق بيراميدز، عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه.

قال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1" ببرنامج اللعيب: "أنا بشوف أنه على المستوى الشخصي ممكن تقول مبروك وكده لكن على المستوى المؤسسي أشوف أن الأهلي عنده حق مليار في المية".

أضاف: "إزاي أهنئ نادي بيشكك فيا علطول بخطابات رسمية وفي بيانات، نادي بيغلي تذاكر لما يجيي يلاعبني ومبيعملهاش مع أي حد تاني، نادي بيشلني أعباء التحكيم وكأني أنا بتجامل".

أكمل: "إزاي أهنئ نادي عنده لاعب بيشتمنا على مرأى ومسمع الجميع.. والأهلي معاه حق ودي ملهاش علاقة بالروح الرياضية".

واختتم تصريحاته: "هو نادي بيراميدز هنأ الأهلي لما خدنا الدوري ده؟، حتى يبادله الأحمر نفس الشعور؟".

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