مجلس إدارة الاتحاد يرفض استقالة محمد مصيلحي بعد اجتماع طاريء

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري رفض الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلسه محمد مصيلحي.

وكان محمد مصيلحي قد تقدم مساء يوم أمس الإثنين باستقالته للمدير التنفيذي للنادي جاسر شمس، مشيرًا إلى أنه مضطر لذلك بسبب ضغوطات وتجاوزات طالته وأسرته، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وهو ما دفع مجلس إدارة نادي الاتحاد مساء أمس لعقد اجتماعًا طارئًا ليؤكد بعده أن محمد مصيلحي لم يبخل أو يُقصر يومًا منذ توليه المسؤولية وكان مثالاً للعطاء والتفاني في خدمة النادي، بحسب بيان رسمي صادر بعد الجلسة.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد بالإجماع على تمسكهم بتواجده واستمراره رئيسًا لمجلس إدارة النادي:"واثقون من حبه وعشقه لهذا الصرح الرياضي الكبير متمنين تراجعه عن الاستقالة ونأمل من الجماهير الدعم والمساندة".

وكان فريق الاتحاد قد أنهى موسم 2024/25 من الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الخامس.

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