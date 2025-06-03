"سويلم ودياب يعملان بالأمر".. ميدو يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أطلق أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تصريحات قوية بشأن مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب.

قال ميدو خلال بوتكاست "بخطين حمر": "أنا مش بلوم على أحمد دياب ولا ثروت سويلم، أنا بلوم اللي مشغلهم .. هل أنتم فاكرين إن أحمد دياب والناس دي ليهم رأي؟ دول بيروحوا آخر اليوم يتقالهم يقولوا إيه، وينفذوه بالحرف".

أضاف: "القرارات بتتقال لهم وهما بس بينفذوها، طيب عارفين اللجنة الأولمبية لما أيدت قرار خصم الـ3 نقاط الإضافيين من الأهلي؟ قعدوا 14 ساعة علشان يصيغوا القرار، ليه؟ علشان الراجل اللي أمر الرابطة ترجّع التلات نقط كان بيحاول يغيّر القرار وقتها".

أكمل: "ولولا أن أحد السادة المحترمين في اللجنة بعتلنا القرار الرسمي ممضي ومختوم، مكانش القرار هيطلع بالشكل ده، إحنا قدام أشخاص بتتحكم في قرارات مصيرية، بتلعب بمشاعر ملايين من الجماهير".

وتابع: "الكرة المصرية وصلت لكم الفساد ده، عشان أشخاص بيتحكموا في قرارات مصيرية أشخاص بيتحكموا في اختيارات المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية عشان مجاملة لاعيبة بعينهم أشخاص بيتحكموا في كل كبيرة وصغيرة في الكرة هكذا تدار الكرة في مصر وعمرنا ما هنطور طول ما ماشيين بالشكل ده".