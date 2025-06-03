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"كان متقدمله عرض بـ2 مليون جنيه".. ميدو يكشف سبب رحيل ابنه عن الزمالك بعد جلسة مع جوميز

03:01 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

ميدو وابنه علي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إنه قرر رحيل نجله علي من نادي الزمالك رغم تقديم النادي عرض له تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه بعد موافقة من الجهاز الفني للفريق حينها جوزيه جوميز.

وأضاف ميدو خلال حلوله ضيفًا في بودكاست "بخطين حمر" مساء يوم أمس الإثنين:"علي ابني جوميز والجهاز الفني قالوا يتعملوا عقد مع الزمالك ويبقى في الدرجة الأولى، قعدت مع جوميز لوحدي وقلتله أيه رأيك في علي قالي لاعب كويس لكن لا يستطيع اللعب في الزمالك الآن".

وتابع عضو لجنة التخطيط:"طلبت عقد ابني ومشيت وكان معموله عرض بـ 2 مليون جنيه ولكن أنا عمري ما أجامل حد على حساب الزمالك".

وأتم ميدو تصريحاته بقوله:"أخذت قرارات أن صحاب عمري اللي متربي معاهم يمشوا من الزمالك وزعلوا مني لأني مبعملش أي حاجة إلا غير للزمالك".

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