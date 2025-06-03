كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن موقف قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" من تجديد تعاقده مع النادي.

وقال ميدو خلال حلوله ضيفًا في بودكاست "بخطين حمر" مساء يوم أمس الإثنين:"شيكابالا متبقي في عقده موسم، شيكابالا حمل الزمالك على عاتقه 7 أو 8 مواسم وكان يلعب بدون الحصول على أي جنيه ويُقال له أن الراتب يُدفع به الغرامة لنادي سبورتنج لشبونة وهي لا تدفع".

وأتم عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك:"هل شيكابالا الذي حمل الزمالك على عاتقه 7 أو 8 سنوات لا أعطيه حق الاعتزال من عدمه"، ثم أردف:"مافيش حد عندي عزيز عليا قد الزمالك وعمري ماجملت حد على حساب الزمالك".

شيكابالا صاحب الـ39 عامًا كان قد شارك بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين لزملائه خلال 356 دقيقة لعب.

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