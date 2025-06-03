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مبكرا.. قرار من الرمادي قبل مواجهة بيراميدز في نهائي الكأس

02:00 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

أيمن الرمادي

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، دخول الفريق في معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر، بعد غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة والنصف مساء.

وتقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليوم وغدا على استاد القاهرة، على أن يستمر في معسكره حتى موعد المباراة، ويهدف أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، من خوض معسكر مبكر هو زيادة التركيز لدى اللاعبين نظرا لصعوبة المباراة.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك أنهى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالفوز على فاركو بهدفين دون رد، واحتل المركز الثالث في المسابقة برصيد 47 نقطة، وضمن المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

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الزمالك الرمادي أيمن الرمادي أخبار الزمالك
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