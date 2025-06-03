كتب- محمد خيري:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن الوزارة طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أرجأت البت في الاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى الجهة الإدارية المختصة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، لحين دراسة الاستقالة من كافة الجوانب القانونية والإدارية وإرجاء البت النهائي بها إلى حين عودة "مصيلحي" من خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات للمركز الإعلامي للوزارة، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يعد أحد أهم الكوادر الرياضية والإدارية والتى مثلت إسهاماته وجهوده منذ توليه المسئولية كرئيس لنادي الاتحاد السكندري حجراً أساسياً ومحورياً في الاستقرار الذي شهده النادي، والمساهمة فى تطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة بالنظر إلى خبراته المتميزة وقدراته فى الإدارة الرياضية التى تتصف بالحكمة والاتقان والإخلاص الشديد لناديه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعامل مع الاستقالة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، مع مراعاة استقرار نادي الاتحاد السكندري ومصالحه، وحرصها الكامل على دعم الكيانات الرياضية التاريخية، وتقدير كل من ساهم في خدمتها بإخلاص.