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حقيقة الممر الشرفي لبيراميدز.. هاني سعيد يتحدث عن نهائي الكأس ضد الزمالك

12:25 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز عن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في التاريخ، ومواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي كأس مصر.

وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر مساء أمس الإثنين:" في الفترة المقبلة سنمتنع عن الظهور الإعلامي للتركيز في مباراة الفريق الهامة ضد الزمالك".

وواصل المدير الرياضي لفريق بيراميدز:"سنخوض المباراة بتركيز كبير وعلينا أن ننسى الاحتفالات، خاصة أنها تأتي في مرحلة مهمة وبعد بطولة كبيرة".

وعن حقيقة الاتفاق على ممر شرفي لبيراميدز قال سعيد:" لم نتحدث عن هذا الأمر، وأظن أنه شيء يخص الزمالك".

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

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هاني سعيد بيراميدز الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا
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