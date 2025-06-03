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بيراميدز يوجه رسالة للسيسي عقب التتويج التاريخي بدوري الأبطال

12:08 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (4)
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (3)
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (1)
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (6)
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    بيراميدز بعلم فلسطين
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    بيراميدز بعلم فلسطين
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كتب- محمد خيري:

وجه نادي بيراميدز، الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية، بعد رسالته بالتهنئة لتتويج الفريق السماوي بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وأكد نادي بيراميدز، في بيان رسمي، على تقديره العميق للدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس للرياضة المصرية، وحرصه المستمر على النهوض بالقطاع الرياضي وتوفير المناخ الملائم للتميز والتفوق، وهو ما كان له أثر كبير في تمكين الفرق المصرية من تحقيق إنجازات قارية باسم الوطن.

كما وجّه النادي الشكر إلى كل من: وزير الرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وذلك تقديرًا لجهودهم ودعمهم المتواصل للفريق خلال مشواره نحو اللقب الأفريقي الغالي.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب صندوانز الجنوب أفريقي، عقب تحقيق الفوز في المباراة النهائية بمجموع المباراتين 3\2.

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بيراميدز تتويج بيراميدز الرئيس السيسي أخبار الرياضة
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