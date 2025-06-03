كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الموعد رحيل زيزو، عن نادي الزمالك، عقب انتهاء عقده، في ظل رفضه التجديد، والاقتراب بشدة من الانضمام للنادي الأهلي.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "موضوع زيزو باختصار أن عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية كأس مصر ومن حقه بعد نهاية تعاقده ينضم لأي نادي ، يعني كاس مصر يوم 5 زيزو ينضم لأي نادي يوم 6 والموضوع محسوم".

أكمل: "مسئولي الزمالك عارفين أكتر مني هذا الأمر، الفلوس بقى الحاجات دي مفيهاش مشاكل يعني لكن العقد بتاع زيزو نهاية الموسم بالنسبة للزمالك يخلص يوم 6 يونيو".

أوضح: "طيب اشمعني الأهلي منتظر موافقة الخلود ورئيس النادي قالك بنخلص القصة؟، لأن ديانج لما راح اتقال نهاية عقده يوم 30 يونيو زي أرنولد في ليفربول مكتوب نهاية عقده تاريخ فاضطر ريال مدريد يدفع فلوس عشان يسيبه".

وأضاف: "لكن زيزو مفيش مشكلة خالص والموضوع محسوم بالنسبة لانتقاله لأي نادي كلنا سامعين انه رايح النادي الاهلي يعني".