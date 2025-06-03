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بسبب كأس العالم الأندية.. مدافع الزمالك يوافق على الرحيل

11:49 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

الزمالك

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن وصول عرضًا رسميًا للاعب المغربي صلاح مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك من نادي الوداد المغربي.

في هذا السياق، أكد الاعلامي إبراهيم عبدالجواد في تصريحات تلفزيونية أن صلاح مصدق أبدى موافقته على العرض المقدم من نادي الوداد.

وأشار عبدالجواد خلال برنامجه على قناة أون سبورت إلى أن اللاعب رحب بالانتقال لصفوف الوداد والمشاركة معه في مونديال الأندية ولكنه اشترط موافقة الزمالك على العرض المقدم للرحيل.

يذكر أن الوداد المغربي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025؛ إذ يتواجد في مجموعة نارية، رفقة كل مانشستر سيتي، يوفنتوس، والعين الإماراتي.

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