كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار نحو نهائي كأس مصر الذي يجمع بين الزمالك وبيراميدز، مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أسندت المهمة التحكيمية للمباراة للحكم محمود بسيوني والذي يمتلك سجلًا لافتًا مع كلا الفريقين خلال منافسات الموسم الحالي.

ماذا قدم بسيوني مع الزمالك وبيراميدز هذا الموسم؟

أدار الحكم محمود بسيوني 5 مباريات لفريق بيراميدز في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري.

وتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز في جميع هذه المباريات، في إحصائية تمنحه أفضلية معنوية قبل خوض النهائي.

وعلى الجانب الآخر، قاد بسيوني مباراتين فقط للزمالك هذا الموسم، فاز الفريق الأبيض في إحداهما بينما خسر الأخرى، مما يعكس توازناً نسبياً في نتائجه مع الزمالك مقارنة بالنتائج الإيجابية التي حققها بيراميدز تحت إدارة نفس الحكم.

يذكر أن بسيوني كان الحكم المكلف بإدارة مباراة الدور الأول في الدوري بين الفريقين، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.