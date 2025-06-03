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"على جثتي مش هيلبس التيشيرت تاني".. ميدو يكشف موقفه من ذهاب زيزو للسفارة

11:32 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

ميدو

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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، وسبب عدم استكمال الموسم قبل الرحيل بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، واقترب بشدة من الانتقال لفريق الأهلي، في صفقة انتقال حر.

قال ميدو، في تصريحات عبر بوتكاست "بخطين حمر": "اليوم اللي زيزو راح سفارة أمريكا، لإستخراج التأشيرة للمشاركة مع الأهلي في المونديال، جريت على النادي وقولت مش هينزل التمرين على جثتي ان الراجل ده يلبس تيشيرت نادي الزمالك تاني ويتشرف بلبس تيشيرت الزمالك".

أضاف عضو لجنة التخطيط بالزمالك: "اللاعب اللي مش هيجدد، قبل انتهاء عقده، هيتباع، ومش نتفرق معانا كوبري أو غيره هيتباع".

أكمل: "عمري ما أجامل حد على حساب الزمالك، ورفضت يتعمل عقد لإبني علي وقت وجود جوميز بـ 2 مليون جنيه في الموسم".

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