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"مرضيش يحرج نفسه".. القيعي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة معلول في المونديال

10:57 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

علي معلول

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كتب- محمد خيري:

فجر عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن رحيل علي معلول، عن الفريق الأحمر، ورفضه المشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر له الشهر الحالي، ورفع الحرج عن مجلس الإدارة.

قال عدلي القيعي خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "معلول قيمة كبيرة، النادي حاول إيجاد حلول لاستمراره من قبل، حتى اقتُرح منحه الجنسية المصرية لتجاوز أزمة اللاعبين الأجانب، إلا أن اللاعب تمسك بعقد طويل الأمد وهو ما لم يناسب خطط الإدارة والجهاز الفني".

وأوضح: "النادي الأهلي عرض على علي معلول، مؤخرا أنه يروح مع الفريق كأس العالم للأندية وتكون نهاية المشوار، ولكن هو موافقش".

أكمل: "وكان في إجتماع عشان يتم إقناعه ولكن هو مجاش الإجتماع عشان ميحرجش نفسه أو يقبل حاجة تحت ضغط".

وأختتم تصريحاته: "معلول سيظل محبوبًا من جماهير الأهلي، مثلما بقيت العلاقة قوية بين الجماهير ونجوم سابقين، والعلاقة لا تنتهي ولكنها سنة الحياة وقانون الاحتراف، ومن الذكاء أن ترحل في اللحظة المناسبة قبل أن تصبح عبئًا على من يحبك".

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