كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تجدد الخلاف مرة أخرى مساء يوم أمس الإثنين بين مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية مرة أخرى ولكن هذه المرة بخصوص موعد انطلاق النسخة المقبلة من الدوري.

الأهلي كان قد توّج بلقب الموسم المنصرم من الدوري 2024/25 بعدما فاز في الجولة الختامية بسداسية نظيفة على نظيره فاركو بعد منافسة مع بيراميدز.

اتحاد الكرة قد أعلن عقب جلسة تمت إقامتها يوم أمس مع إدارة الرابطة برئاسة أحمد دياب ومندوبي الأندية انطلاق الموسم الجديد من الدوري يوم 15 أغسطس ونهايته في مايو 2026، على أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ولكن أعقب ذلك بساعتين نشر الصفحة الرسمية لأحمد دياب على منصة فيسبوك، مساء اليوم:"قررنا انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس بدلًا من 15 من الشهر نفسه، علشان ندي فرصة للأندية تخوض 4 أو 5 جولات تساعد في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل معسكر المنتخب الوطني"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أحمد دياب من جانبه قال في تصريحات عبر قناة "ON E" مساء أمس: "السوشيال ميديا كانت سابقة الاتفاقات الرسمية في أزمة إعلان موعد بداية الدوري، درسنا بدايته يوم 15 أغسطس المقبل قبل أن نستقر على يوم 8 أغسطس، بعد الاتفاق على شكل الموسم والارتباطات الرسمية".

ولكن لا يعد ذلك هو المشهد الأول الذي أوضح وجود خلاف بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية:

أزمة مباراة القمة

المشهد الثاني ظهر في أزمة مباراة القمة، النادي الأهلي لم يخض مباراة الزمالك بالدور الثاني من النسخة المنصرمة من الدوري اعتراضًا على عدم إسنادها لطاقم تحكيم أجنبي.

مصدر برابطة الأندية قال إنهم أرسلتوا خطابًا إلى اتحاد الكرة في 9 مارس لاستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، مع تحمل التكاليف ولكن اتحاد الكرة لم يرد على رابطة الأندية.

ورد اتحاد الكرة عبر بيان موزع لوسائل الإعلام بالنفي:"توضيح بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول والمنتشر على السوشيال ميديا والمترخ بـ 9 مارس الحالي ،الذي يتضمن طلبًا بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول والمحدد لها غدا الموافق 11 مارس فلم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (الإيميل أو الفاكس)".

الاجتماع مع الأندية

اتحاد الكرة كان من المقرر أن يعقد اجتماعاً مع الأندية يوم 20 مايو؛ لمناقشة لائحة قواعد القيد للموسم الجديد، منظومة تراخيص الأندية بالإضافة إلى التصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب ولكن قرر تأجيل الاجتماع حتى يوم أمس الاثنين بعدما سبقه اجتماع بين رابطة الأندية وممثلي الأندية في مشهد تم رؤيته بعدم التنسيق بين الجانبين