كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد المدافع الدولي رامي ربيعة لخوض تجربة احترافية بقميص العين الإماراتي الذي أعلن مساء يوم أمس الإثنين إتمام إجراءات التعاقد معه بصورة رسمية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وينتظر أن يكون الظهور الأول لربيعة صاحب الـ 32 عامًا بقميص العين في كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية إذ يقع في مجموعة تضم أندية: يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي.

ولا تعد هذه هي التجربة الاحترافية الأولى للاعب الذي تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 2011/12؛ إذ سبق وخاض تجربة احترافية في موسم 2014/15 بفريق الرديف بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وهي الفترة التي شهدت احتراف لاعب الزمالك محمود عبدالرزاق "شيكابالا" بالنادي البرتغالي ذاته ولكن بصفوف الفريق الأول وليس الرديف.

أرقام رامي ربيعة مع سبورتنج لشبونة

وشارك رامي ربيعة بقميص فريق الرديف بنادي سبورتنج لشبونة بـ21 مباراة صنع خلالها هدفًا كما شارك بثلاث مباريات ودية مع الفريق الأول ولكن لم يتواجد بهن شيكابالا.

وعاد ربيعة بعد ذلك إلى صفوف الأهلي ليستمر بصفوفه حتى انتقاله لنادي العين الإماراتي.

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