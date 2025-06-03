الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة نهائي كأس مصر خلال الموسم الحالي 2024-2025، بين نادي الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة نهائي الكأس بين بيراميدز والزمالك.

حكام مباراة نهائي كأس مصر

حكم ساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد 1: سامي هلهل.

حكم مساعد 2: يوسف البساطي.

حكم رابع: محمد يوسف.

حكم فار: حسام عزب.

حكم فار مساعد: أحمد توفيق طلب.

حكم تقنية فيديو احتياطي: وائل فرحان.