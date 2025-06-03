خطة الزمالك لمنع مشاركة زيزو مع الأهلي في المونديال

واصل نادي الزمالك تحركاته بشكل رسمي، لمنع مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع النادي.

وعقد زيزو ينتهي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم خلال شهر يونيو الحالي، ولم يجدد عقده، واقترب بشدة من الانضمام للنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

ويسعى نادي الزمالك بكل الطرق في الوقت الحالي، لإيقاف أحمد سيد زيزو، نظرا لتضرره من ما فعله، سواء من تصريحات أو انقطاع عن التدريبات في الفترة الماضية.

وأرسل مجلس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، يستفسر فيهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم 4 مايو الماضي، بخصوص اللاعب.

وأوضح نادي الزمالك مفاجأة في خطابيه مؤكدا أن عقد زيزو مع النادي ينتهي في 1 يوليو المقبل، وليس كما يردد الجميع عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

الزمالك يتمسك بحقوقه كاملة

وأكد نادي الزمالك أن اللاعب أحمد سيد زيزو، لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ 1 يوليو، وهو ما يعني عدم قانونية مشاركته مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بداية من 14 يونيو الحالي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب الزمالك اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي.