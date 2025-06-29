التشكيل الكامل لقطاع الكرة بالأهلي للموسم الجديد - خاص

كتب - مراسل مصراوي:

توصل النادي الأهلي للتشكيل الكامل لقطاع الكرة في الموسم الجديد، بعد اعتماده من لجنة التخطيط لكرة القدم.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن التشكيل الذي سيتم اعتماده من قبل مجلس إدارة الأهلي بناء على توصيات لجنة التخطيط يضم كل من، محمد يوسف مديرا رياضيا وأربع نواب له، وليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين، عبدالمنعم شطة رئيسا للأكاديميات، شادي محمد مديرا لفريق كرة القدم النسائية، وخالد بيبو مشرف علي فريق دلفي الذي يرعاه النادي بموجب تعاقد رسمي.

وأوضح المصدر أن قطاع الناشئين سيتم هيكلته تحت رئاسة وليد سليمان، حيث يتضمن الشق الأول الفرق التي تشارك في بطولات الجمهورية وهي مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011، وهناك مفاوضات للتعاقد مع مدير فني أجنبي للقطاع يشرف على تلك الفرق خاصة بعد رحيل بدر رجب عن منصبه،

وأضاف المصدر أن وليد سليمان سيقدم تقريرا شاملاً بأسماء الأجهزة الفنية لتلك الفرق خلال ساعات، فيما سيكون الشق الثاني من القطاع خاص بالبراعم وجاري اختيار مديرا له علي أن يكون تامر حفني نائبا له.

واختتم المصدر أن شادي محمد مدير فريق الكرة النسائية قدم تقريره بالجهاز الفني الجديد للفريق، وكذلك عبد المنعم شطة للأكاديميات، فيما تم اختيار محمد شرف ليكون مديرا فنيا فريق دلفي.