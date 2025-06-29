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بالاتفاق مع لجنة التخطيط.. قرار عاجل من شيكابالا بالاستمرار في الملاعب

07:59 م الأحد 29 يونيو 2025

شيكابالا

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كتب - محمد خيري:

كشف مصدر مُكلع أخر تطورات مستقبل محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن شيكابالا لم يحسم أمره بالاعتزال كما تردد.

وأضاف المصدر أن اللاعب مستمر مع الزمالك الموسم المقبل وهناك رغبة متبادلة بين اللاعب ولجنة التخطيط وتحديدا ميدو لاستكمال عقده.

واختتم المصدر أن شيكابالا يخوض تدريبات منفردة مكثفة حاليا استعدادا للموسم المقبل 2025/26.

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