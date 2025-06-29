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محامي الجزيري يكشف لمصراوي حقيقة رحيل اللاعب عن الزمالك

06:30 م الأحد 29 يونيو 2025

سيف الدين الجزيري

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كتب- محمد عبدالهادي:

نفى أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الأنباء المتداولة عن اقتراب اللاعب التونسي من الرحيل عن النادي.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، أكد المحامي التونسي أنس بن ميم، أن اللاعب مازال لديه موسمين في عقده مع الزمالك، نافيًا كل ما يتردد في الإعلام عن رحيله.

وأكد المحامي التونسي أن الساعات الماضية لم تشهد تواصل أي مسؤول من الزمالك معه لفسخ التعاقد أو للحديث عن رحيل اللاعب.

جدير بالذكر أن الجزيري جدد عقده في الموسم الماضي مع نادي الزمالك ويتبقى له موسمين، وتسعى إدارة القلعة البيضاء لبحث ملف اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.

وسجل الجزيري مع الزمالك حتى الأن 45 هدفًا منذ انضمامه لصفوف الفريق، ليصبح أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ القلعة البيضاء.

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