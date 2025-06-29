مودرن سبورت يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع عماد حمدي لاعب فريق الإسماعيلي السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد لاعب خط الوسط ثالث صفقة لفريق مودرن سبورت إستعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد من دوري نايل، بعد محمد أبو جبل ورشاد المتولي لاعب بتروجيت.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عاما في 21 مباراة مع الإسماعيلي بجميع مسابقات موسم 2024/25، ساهم خلالهم في تمريرة حاسمة.

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