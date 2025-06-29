كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

1 0
19:00

انتر ميامى

جميع المباريات

إعلان

مودرن سبورت يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

06:03 م الأحد 29 يونيو 2025

نادي مودرن سبورت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع عماد حمدي لاعب فريق الإسماعيلي السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد لاعب خط الوسط ثالث صفقة لفريق مودرن سبورت إستعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد من دوري نايل، بعد محمد أبو جبل ورشاد المتولي لاعب بتروجيت.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عاما في 21 مباراة مع الإسماعيلي بجميع مسابقات موسم 2024/25، ساهم خلالهم في تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضًا:

العثور على جثة لاعب كرة القدم.. والقبض على مدربه بتهمة القتل

"بعد 4 سنوات لرحيله".. برشلونة يقترب من سداد ديونه لميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مودرن سبورت عماد حمدي الإسماعيلي صفقات مودرن رشاد المتولي أبو جبل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد