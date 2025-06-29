كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة اعتماد مجلس إدارته في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة هاني أبو ريدة نظام المسابقات في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي إلى أن نظام المسابقات للموسم الجديد بدون الدوري الممتاز سيكون كالتالي:

أولا : القسم الثاني ( أ) : عدد الأندية 18 ناديًا، يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) عدد 2 ناد.

ثانيا : القسم الثاني (ب) : عدد الأندية 89 ناديًا، تتكون من 3 مجموعات رئيسية كل منها مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب) ، طبقا للتقسيم الجغرافي يصعد 3 أندية إلى القسم الثاني "أ " بواقع ناد واحد من كل مجموعة رئيسية ويهبط عدد 4 أندية الأخيرة من كل مجموعة من المجموعات الفرعية الست بإجمالي عدد 24 ناد إلى القسم الثالث.

ثالثا: القسم الثالث: عدد الأندية 170 ناد، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، منها 11 مجموعة رئيسية طبقا للتقسيم الجغرافي، في حين تتكون المجموعة الثانية عشر من مجموعتين فرعيتين لشمال سيناء ومطروح ويصعد إلى القسم الثاني (ب ) عدد 12 ناديًا ويهبط عدد 40 ناديًا إلى القسم الرابع.

رابعا : القسم الرابع: يصعد للقسم الثالث بحد أدنى 10 فرق وبحد أقصى 20 فريقًا ويتم التحديد بشكل نهائي في نهاية فترة القيد التي ستحدد الأعداد المشاركة في القسم الرابع بكافة الأفرع.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى اعتماده خلال الاجتماع ذاته برنامج إعداد المنتخب الوطني تحت 20 و 17 عاما استعدادا لكأس العالم للشباب والناشئين.

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