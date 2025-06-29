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إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي وموقف شيكابالا من الاعتزال

04:59 م الأحد 29 يونيو 2025

وسام أبو علي

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن وسام أبو علي مهاجم الأهلي سيرحل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة برغبة متبادلة بين كلا الطرفين.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "وسام سيرحل عن الأهلي برغبة متبادلة بين الطرفين الأهلي واللاعب"

وأضاف: "العروض التي تلقاها وسام أبو علي مغرية والأهلي وضع 10 مليون دولار لرحيل اللاعب، والأهلي ووسام كلاهما مرحب، واللاعب لديه عرض من الدوري السعودي ليس نادي نيوم، ولديه عرض من الدوري الإماراتي".

وتابع: "الأهلي أيضا يستهدف التعاقد مع أسد الحملاوي لاعب شلاسك البولندي، والشرط الجزائي في عقده مليون دولار، والزمالك يضع عينه أيضا على هذا اللاعب، ومن الوارد انضمامه للأهلي أو الزمالك في الفترة المقبلة".

وواصل: "أحمد رضا لاعب الأ يقترب من زد بيع نهائي وليس إعارة، وعمر الساعي انهى اتفاقه مع المصري البورسعيدي".

وأختتم كريم رمزي: "بالنسبة لموقف شيكابالا مع الزمالك، اللاعب يريد استكمال الموسم المقبل مع الزمالك، وهناك بعض الآراء داخل مجلس الزمالك تريد اعتزال شيكابالا في هذا التوقيت لا سيما بعد الفوز بكأس مصر وخلال 24 ساعة سيحسم الأمر".

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