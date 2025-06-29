"صعبة عليا شخصيًا".. إبراهيم فايق يعلن اعتزال شيكابالا للكرة

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن قائد فريق الزمالك محمود عبدالرزاق "شيكابالا" سيختتم مشواره الكروي، مشيرًا إلى أنها لقطة صعبة عليه هو شخصيًا.

وكتب فايق عبر حسابه بمنصة فيسبوك، اليوم الأحد:"فيه لعيبه كتير ونجوم حبوا الكرة وتألقوا وقليلين جدًا عبر التاريخ الكرة هي اللي حبتهم، الكرة هي اللي جريت علشان تبقى في رجلهم معاهم يعني متعة يعني أهاه تهز الملعب يعني مرحبا بكم في السيرك".

وأضاف الإعلامي الرياضي:"شيكابالا في كتاب الكرة المصرية واحد من أعظم وأمتع من قررت كرة القدم أن تحبهم وتمنحهم مفاتيحها بخضوع فأصبح بأمر الكرة الساحر الذي لا يشق له غبار،

شيكابالا هيعلق حذائه وهيختتم مشواره الكروي برغبته كمان وهي لقطة أتخيلها صعبة على الجميع على شيكا نفسه اللي منح الجميع وجمهور الزمالك العظيم متعة حقيقية ولحظات سعادة لا تقدر بثمن ولا تنسى مهما مر الزمان وعلى جمهور الزمالك اللي حب وعشق ملك وحكمت الكرة بأحكامها بفراق مؤقت ‏وصعبة وعلي شخصيًا".

وأتم فايق تصريحاته بقوله:"فمن بعد اللحظة دي مش هعلق وأقول: أنا ببقى عارف أنه هيقطم لجوه وأنت بتبقى عارف أنه هيقطم لجوه وحارس المرمى بيبقى عارف والاستاد والجمهور في المدرجات والناس في البيوت وبيقطم لجوه وبيعملها كده وكل مرة بتدخل الشبكة أحلى من اللي قبلها هفتقدك يا شيكا وربنا، ‏الأسطورة سيترك الملعب ولكنه هيبقى في القلوب.. كل التوفيق يا شيكا.. كل المحبة.. كل التقدير".

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