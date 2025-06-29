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الاتحاد الأردني لكرة السلة يعلن عدم خوض مباراة إسرائيل في كأس العالم

04:25 م الأحد 29 يونيو 2025

جمهور الأردن لكرة السلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة توجهه إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" لرفض مواجهة منتخب إسرائيل في كأس العالم لفئة الشباب.

وذكر الاتحاد الأردني لكرة السلة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد:"بناء على المراسلات مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، حول مباراة منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاما أمام منتخب إسرائيل في كأس العالم المقامة في سويسرا، والمقرر أن تقام اليوم الأحد الموافق 29 يونيو الحالي، طالبنا بعدم خوض المباراة".

وأتم الاتحاد الأردني بيانه بـ:"بناء على ما سبق، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) عدم إقامة المباراة بين الطرفين اليوم، وسيكون هناك قرار باحتساب النتيجة لصالح الفريق الخصم".

وكان المنتخب الأردني قد خسر مباراته في الجولة الأولى على يد نظيره جمهورية الدومينيكان بنتيجة (79/69) يوم أمس السبت.

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