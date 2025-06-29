المصري يعلن الاقتراب بشدة من ضم لاعب الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقف أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي من الانتقال للأهلي.

وقال عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:" لغاية هذه اللحظة لم نحسم رحيل أحمد عيد للأهلي، ولكن كامل أبو علي علاقته كويسة مع جميع الأندية".

وأضاف: "ليس لدينا أي أزمة في انتقال أحمد عيد للأهلي واللاعب أبدى رغبته في الانتقال للأهلي وأي لاعب في مصر يحلم بالانضمام للأهلي".

وتابع: "نعمل على مشروع أكاديميات في جميع أحياء بورسعيد لانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط وأتمنى أن يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري".

وأكمل: "عمر الساعي مهاجم الأهلي أصبح قريبا للغاية من اللعب في صفوف المصري البورسعيدي، والتعاقد معه بناء على طلب من مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي".

وأضاف : "عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري الموسم المقبل".