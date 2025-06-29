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أول رد رسمي من الزمالك حول اعتزال شيكابالا

03:55 م الأحد 29 يونيو 2025
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    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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    محمود الحلواني مع شيكابالا
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (1)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (10)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (4)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (5)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (6)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (8)
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    شيكابالا
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كتب- محمد عبدالهادي:

ترددت في الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، إعلان اعتزاله كرة القدم وتعليق حذائه بشكل نهائي.

وفي هذا السياق تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "الكلام المظبوط"، على إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلًا: " كل الكلام اللي اتقال عن إن كان في اجتماع في مجلس إدارة الزمالك علشان ناخد قرار باعتزال شيكابالا مش حقيقي ومحصلش".

وواصل المندوه: "إحنا عارفين كويس يعني إيه نحترم الأساطير، وشيكابالا واحد من أساطير نادي الزمالك".

واختتم: " أي قرار هيخص شيكابالا، لازم هو يكون طرف فيه، لأننا بنحترم كل اللي سابوا بصمة في تاريخ الزمالك".

وينتهي تعاقد شيكا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب موقفه سواء بالتجديد موسم آخر أو اعلان اعتزاله بشكل رسمي.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" شارك شيكابالا مع الزمالك في 396 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح خلالها في تسجيل 70 هدفًا وصناعة 89 تمريرة حاسمة.

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شيكابالا اعتزال شيكابالا المنوده الزمالك تصريحات حسام المندوه
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