الاتحاد السكندري يحسم صفقة حارس الزمالك السابق

كتب- أحمد شاكر:

حسم نادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لنادي مودرن سبوت السابق.

ورحل "جنش" من نادي مودرن سبورت، عقب انتهاء عقده، ورفض الطرفين الاستمرار مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وتواصل نادي الاتحاد السكندري، لاتفاق مع حارس الزمالك السابق، على توقيع العقود لمدة موسمين، بداية من الصيف الحالي، من أجل تدعيم الصفوف.

جدير بالذكر، أن محمود جنش شارك مع مودرن سبورت الموسم الماضي، في 19 مباراة، بمختلف البطولات والمسابقات، حيث استقبل 24 هدفًا وحافظ على شباكه في 8 مباريات