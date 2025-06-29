كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

1 0
19:00

انتر ميامى

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد السكندري يحسم صفقة حارس الزمالك السابق

03:52 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا يحاول الصلح بين جنش وأبو جبل
  • عرض 6 صورة
    محمود جنش من مباراة الأهلي والزمالك في جو ممطر
  • عرض 6 صورة
    محمود جنش لاعب فريق مودرن فيوتشر
  • عرض 6 صورة
    محمود جنش
  • عرض 6 صورة
    محمود جنش من المؤتمر الصحفي لمودرن فيوتشر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد شاكر:

حسم نادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لنادي مودرن سبوت السابق.

ورحل "جنش" من نادي مودرن سبورت، عقب انتهاء عقده، ورفض الطرفين الاستمرار مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وتواصل نادي الاتحاد السكندري، لاتفاق مع حارس الزمالك السابق، على توقيع العقود لمدة موسمين، بداية من الصيف الحالي، من أجل تدعيم الصفوف.

جدير بالذكر، أن محمود جنش شارك مع مودرن سبورت الموسم الماضي، في 19 مباراة، بمختلف البطولات والمسابقات، حيث استقبل 24 هدفًا وحافظ على شباكه في 8 مباريات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جنش الزمالك الاتحاد السكندري أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد