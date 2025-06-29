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"يتبقى بعقده 3 مواسم".. سموحة يتم اتفاقه لاستعارة حارس مرمى بيراميدز (خاص)

03:35 م الأحد 29 يونيو 2025
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    حارس مرماه أحمد ميهوب (1) (3)
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    حارس مرماه أحمد ميهوب (2) (1)
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    حارس مرماه أحمد ميهوب (2) (2)
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    حارس مرماه أحمد ميهوب (2)
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    حارس مرماه أحمد ميهوب (1) (2)
  • عرض 7 صورة
    حارس مرماه أحمد ميهوب (1)
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كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصدر عن إتمام مجلس إدارة نادي سموحة الاتفاق مع نظيره في بيراميدز على ضم حارس مرماه أحمد ميهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن التعاقد سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم في ظل تبقي 3 مواسم بعقد ميهوب مع بيراميدز.

ميهوب صاحب الـ 29 عاماً كان قد انضم بصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 23/24 قادمًا من صفوف غزل المحلة.

وشارك ميهوب بقميص بيراميدز منذ انضمامه بـ 9 مباريات سكن شباكه خلالها 12 هدفًا فيما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

ويضم بيراميدز في صفوفه بمركز حراسة المرمى كلا من شريف إكرامي وأحمد الشناوي.

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بيراميدز سموحة صفقات الدوري المصري أحمد ميهوب
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