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"كفاية كدا".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية لـ شيكابالا

03:16 م الأحد 29 يونيو 2025
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    شيكابالا
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    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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    شيكابالا
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    شيكابالا (2)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (5)
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    شيكابالا
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كتب- محمد خيري:

علق علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، على موقف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، وما تردد عن اعتزاله وعدم الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل.

قال "ميهوب"، في تصريحات إذاعية: "كفاية كده، يجب أن يعتزل شيكابالا ويترك ذكرى طيبة لمسيرته مع جماهير الزمالك، وأنا من محبي كرة القدم التي يقدمها شيكابالا فهو لاعب موهوب ولا خلاف على ذلك".

أكمل: "يجب أن يخرج شيكابالا في الوقت المناسب وأعتقد أنه حان الآن وقت الاعتزال، وأعتقد أنه لن يهز غرفة ملابس الزمالك، في وجود لاعب كبير آخر بقيمة محمود حمدي الونش".

وتحدث ميهوب عن رحيل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، قائلَا: "لا يجب على الزمالك أن يكرر سيناريو أحمد سيد زيزو، ويرفض رحيل حسام عبد المجيد حتى لو انضم إلى الأهلي مجانًا".

وتابع: "مفيش حاجة اسمها كبري لضم لاعب من فريق لآخر، ويجب رحيل حسام عبد المجيد من الزمالك حال تلقيه عرض مناسب، ويجب أن تكون الأمور سهلة والتفكير في مصلحة النادي أولًا".

واختتم تصريحاته: "إذا كانت رغبة اللاعب في الرحيل فعليه أن يصارح الإدارة وينتظر العرض المناسب لتحقيق هدفه بالرحيل لأوروبا إذا كانت هذه هي رغبته، وعلى الزمالك أن يركز في نفسه فقط، ولا ينشغل برحيل لاعبيه لفريق بعينه بل البحث عن مصلحته".

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