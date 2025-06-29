شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم أسد الحملاوي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن تفاوض النادي الأهلي لضم الفلسطيني أسد الحملاوي، الذي يلعب في الدوري البولندي، وأعلن ناديه انقطاعه عن التدريبات للضغط من أجل الرحيل.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": الأهلي لم يتفاوض على الإطلاق مع أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلي، ولكن الكلام عن أحمد عيد لاعب المصري رايح جاي".

أكمل: "واسم الفلسطيني أسد الحملاوي، الذي يلعب في الدوري البولندي، فمسمعتش إن الأهلي بيتكلم عنه من الأساس".

وأضاف: "الأقرب حتى الآن بقوة هو محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، اللي زعلان شوية لأنه اتصاب بالرباط الصليبي بعد ما الأهلي كلمه السنة اللي فاتت وكان فيه اتفاق، لكن بعد الإصابة الأهلي مكلموش تاني، وهو بيقول كنت بس كلمني ودلوقتي هو اقترب بشدة".

واختتم تصريحاته: "بالنسبة لملف محمد شريف وياسين مرعي مدافع فريق فاركو، في يد الإسباني خوسيه ريبيرو، والقرار عنده".