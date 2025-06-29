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"شوف الموضوع ده".. عدلي القيعي يكشف عن صفقة طلب الخطيب منه التدخل لحسمها

02:13 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن صفقة طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي منه التدخل لحسمها خلال الفترة الماضية.

وقال القيعي في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس السبت إنه لا يتولى أي منصب تنفيذي بالنادي الأهلي حاليًا ولكن أحيانًا يطلب منه رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب بعض الأمور أو إجراء بعض الاتصالات كما حدث ذلك في صفقة ضم حارس مرمى المقاولون محمد سيحا.

وأضاف القيعي الذي سبق وتولى إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي:"الخطيب قالي في منافسة قوية في صفقة سيحا وعلاقتي جيدة مع المقاولون العرب فقالي شوف الموضوع ده ياعدلي".

وكان الأهلي قد تعاقد مع سيحا خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد رحيل حارسه الشاب الذي كان رقم 3 بترتيب حراس المرمى حمزة علاء.

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