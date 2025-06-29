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في حضور القائد شيكابالا.. تفاصيل تقديم الزمالك التيشرت الجديدة

02:01 م الأحد 29 يونيو 2025

شيكابالا

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كتب- محمد خيري:

يستعد نادي الزمالك لتقديم التيشرت الجديد، الخاص بالموسم المقبل، بعد التعاقد مع شركة الملاعب العالمية نايكي.

وأعلن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع شركة الملابس العالمية، لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم الحالي، على أن يتم تقديم الشكل الجديد في الفترة الحالية.

وأوضح مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن لاعبي الزمالك قاموا بجلسة تصوير بالتيشرت الجديد، وسيتم تقديمه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر، أن في مقدمة اللاعبين الذين قاموا بالتصوير، محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي ارتدى القمصان الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد.

واختتم المصدر، أن جلسة التصوير شهدت أيضا وجود عددا من اللاعبين الكبار في الزمالك، وعلى رأسهم عمر جابر، ومحمد عواد حارس المرمى.

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