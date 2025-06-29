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"العيب مش عليك".. ميدو يفتح النار على مدرب منتخب مصر السابق

01:20 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

رد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك على تصريحات زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق.

وأشار عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن ميدو بالنسبة له شخصيًا وعلى مسئوليته، أنه أسوأ تجربة احتراف للاعب مصري على مستوى العالم".

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن، على قناة dmc: "كتر خيرك".

وتابع: "أنت رجل ترى أن ميدو أسوأ محترف، وأنا لم أخطئ في حقك ولم أتعرض لك وأحترم الجميع".

وأكمل: "العيب ليس على زكي عبد الفتاح، ولكن اللوم كله على المذيع الذي قام باستضافته وسمح له بمثل هذا الحديث".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "عيب تقول كده أيا كانت أهدافك أو أجندتك".

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