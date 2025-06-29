كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي شلاسك فروتسوافالبولندي، مغادرة المهاجم الفلسطيني أسعد الحملاوي لمعسكر الفريق الجاري تجهيزًا للموسم الجديد 2025/26 دون إذن.

وذكر النادي البولندي عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد:"نود أن نخبركم بأن أسعد الحملاوي، مهاجم الفريق قد غادر معسكر تدريب الفريق الأول طواعية بعدما شارك في التدريبات والمباراة الودية، إلا أنه غادر المعسكر التدريبي يوم السبت دون موافقة النادي ونحن نعتبر سلوكه غير احترافي على الإطلاق، وغير مناسب لدور لاعب كرة قدم محترف، ومتعارض مع أحكام عقده ولوائح اتحاده".

وأضاف البيان:"ويمارس المهاجم وإدارته ضغوطا على النادي للموافقة على انتقاله منذ فترة يذكر أن عقد الحملاوي والذي يمتد حتى يونيو 2027، يتضمن شرطًا جزائيًا، وبعدها لن يتمكن نادي فروتسلاو من الاحتفاظ باللاعب لكن العروض التي وصلت النادي مؤخرًا لم تكن قريبة من المبلغ المحدد في العقد، ما يعني أن النادي لم يكن ملزما بقبولها، خاصة وأن جميع العروض اختلفت بشكل كبير عن القيمة السوقية للاعب".

وأردف النادي البولندي:"وبناء على ما سبق، رفضت إدارة الرياضة ومجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة النادي في المقام الأول، العروض والاستفسارات الناشئة باستمرار، وفي الوقت نفسه كانت تحت ضغط من اللاعب ووكالة إدارته للموافقة على انتقال بمبلغ أقل من المحدد في البند وبعد بدء المعسكر التدريبي في ترزبنيكا، تسارعت وتيرة المحادثات مع أحد الأندية الأجنبية - حيث تلقى النادي عرضاً أعطى الأمل في التوصل إلى اتفاق مفيد للنادي ووافق على التفاوض بشأن شروط انتقال محتمل لأسعد الحملاوي، لكن اللاعب تجاهل هذه الإشارة من النادي بشكل واضح، حيث غادر معسكر تدريب الفريق الأول بشكل تعسفي يوم السبت، محاولًا بذلك إجبار النادي على الموافقة على الانتقال".

وأتم النادي بيانه بـ:"لا يوجد ولن يكون هناك موافقة منا على مثل هذا السلوك، وبناء على ذلك، أوقف النادي محادثات الانتقالات الحالية وأعلن بوضوح أنه سيوافق على بيع اللاعب فقط بعد تلقي عرض يرضي النادي وبطبيعة الحال، سيسعى أيضًا إلى الحصول على تعويض من اللاعب الذي فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، وبالتالي إظهار عدم الاحترام ليس فقط تجاه النادي وزملائه في الفريق والجماهير، ولكن أيضًا تعريض نفسه لعقوبات من النادي".

وكان المهاجم الفلسطيني الدولي قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بوجود مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك لضمه.

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