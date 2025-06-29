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"لايحب اللعب بمركز 8".. الكشف عن سبب رفض مدرب بيراميدز ضم نجم الأهلي بكأس العالم للأندية

01:03 م الأحد 29 يونيو 2025
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    لقطة هدف محمد بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي من مباراة إنتر ميامي_4
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي
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    محمد علي بن رمضان
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مدرب فريق بيراميدز محمد ناجي "جدو" سبب عدم تعاقدهم مع التونسي محمد علي بن رمضان رغم اقترابهم من ذلك قبل انضمام اللاعب لصفوف الأهلي.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري.

وقال جدو خلال حلوله ضيفًا بفضائية DMC مساء أمس السبت:"كنا نراقب محمد علي بن رمضان وكنا قريبيون من التعاقد معه قبل الانضمام للأهلي ولكن المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش لا يفضل اللعب بمركز 8 ، لذلك صفقة بن رمضان لم تتم لأننا كنا نفاوضه منذ الموسم الماضي".

وأتم مدرب بيراميدز تصريحاته بقوله:"أرى أن صفقة محمد علي بن رمضان ستكون إضافة قوية للنادي الأهلي؛ فاللاعب لديه إمكانيات مختلفة".

وشارك اللاعب التونسي الدولي بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 4 مباريات بواقع مباراة ودية وثلاث مباريات خلال كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفًا.

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