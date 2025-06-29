"المال آخر شيء".. وكيل الجزيري يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك

كتب- محمد خيري:

تحدث أنيس بن ميم وكيل التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مصير المهاجم مع الأبيض في ظل ما يتردد مؤخرا عن الاستغناء عنه لسوء مستواه.

وقال بن ميم في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "سيف الدين الجزيري لديه عقد لمدة موسمين مع الزمالك، وبالتالي لا يوجد داعي للرحيل لأنه قدم موسم جيد وأنهاه بالتتويج بلقب كأس مصر".

وأكمل: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك، لكن الجزيري يشعر بالراحة ولا يرغب في الرحيل".

وأضاف: "الجزيري يقدم مستوى طيب ويحقق أرقام مميزة، ولكن إذا أراد الزمالك رحيل الجزيري، فهناك أمور لا بد أن نتحدث فيها، وهناك عقد وشروط ومفاوضات لا بد أن تتم قبل أي شيء".

وأكمل: "أخر شيء يفكر فيه سيف الجزيري هي الأمور المالية، وبلغة الأرقام هو أفضل أجنبي مر على الزمالك، ولكن كيف يتم الحديث عن مصير الجزيري، ولا يوجد مدرب في نادي الزمالك حتى الآن".

وأتم تصريحاته: "الجزيري سيعود إلى القاهرة يوم 30، لبدء فترة الإعداد مع نادي الزمالك، بشكل طبيعي دون أي أزمات".