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تغيير مفاجئ للأهلي يتسبب في فشل هذه الصفقة

12:02 م الأحد 29 يونيو 2025
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة ياسين مرعي وانضمامه إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الغندور في برنامجه ستاد المحور: "علمنا من مصدر خاص بنا، في نادي فاركو، إن الأهلي كان تواصل بالفعل بشكل شفهي وعرض الحصول على خدمات اللاعب ياسين مرعي".

وأضاف المصدر: "طالبنا أن لا تضمن الصفقة لاعبين وأن يحصل فاركو على أموال فقط وحددنا سعر 60 مليون جنيه لبيع اللاعب".

وأكمل: "الأهلي عرض ما يقرب من 40 مليون جنيه ولكن تلقينا عرض رسمي بعدها مقابل 20 مليون جنيه فقط وهو ما جعلنا في حالة من الاستغراب".

واختتم تصريحاته: "تواصلنا مع المسؤولين في الأهلي لمعرفة سبب تغير عرضهم الشفهي والذي لم نوافق عليه من الأساس وتمسكنا بالحصول على 60 مليون جنيه وننتظر الرد".

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