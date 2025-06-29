تغيير مفاجئ للأهلي يتسبب في فشل هذه الصفقة
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كتب- محمد خيري:
أكد الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة ياسين مرعي وانضمامه إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الغندور في برنامجه ستاد المحور: "علمنا من مصدر خاص بنا، في نادي فاركو، إن الأهلي كان تواصل بالفعل بشكل شفهي وعرض الحصول على خدمات اللاعب ياسين مرعي".
وأضاف المصدر: "طالبنا أن لا تضمن الصفقة لاعبين وأن يحصل فاركو على أموال فقط وحددنا سعر 60 مليون جنيه لبيع اللاعب".
وأكمل: "الأهلي عرض ما يقرب من 40 مليون جنيه ولكن تلقينا عرض رسمي بعدها مقابل 20 مليون جنيه فقط وهو ما جعلنا في حالة من الاستغراب".
واختتم تصريحاته: "تواصلنا مع المسؤولين في الأهلي لمعرفة سبب تغير عرضهم الشفهي والذي لم نوافق عليه من الأساس وتمسكنا بالحصول على 60 مليون جنيه وننتظر الرد".
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